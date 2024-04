Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Rendez-vous au Salon du livre de Québec

Du 10 au 14 avril, c’est au Centre des congrès de Québec que convergeront nombre d’auteurs, dont Bernard Werber, Catherine Girard-Audet, Vincent Vallières ou encore Guy Delisle, à l’occasion du Salon international du livre de Québec. En plus des traditionnelles prescriptions littéraires à La Maison des libraires et des grands entretiens littéraires, il y aura aussi une exposition de photos de Serge Jauvin tirées de son nouveau livre, Aitnanipan – « C’est ainsi que nous vivions » (paru chez Septentrion), à ne pas manquer.

Laila Maalouf, La Presse

Consultez le site du Salon international du livre de Québec

Québec dévoile les lauréats de ses prix littéraires

PHOTO PHILIPPE, FRÉDÉRICK, ABRIEL ET MARC-ANTOINE, DU PROGRAMME D’AUDIOVISUEL DU CÉGEP DE LIMOILOU, FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’autrice Elsa Simone

Ville de littérature UNESCO, Québec a récompensé la semaine dernière six de ses auteurs en leur remettant le Prix de création littéraire. La primo-romancière Elsa Simone a reçu la distinction dans la catégorie littérature adulte pour Jyothi (paru chez Druide) – une « révélation », selon les membres du jury. Du côté de la catégorie essai, le prix a été décerné à Jonathan Livernois pour Godin (Lux).

Laila Maalouf, La Presse

Consultez la liste des lauréats sur le site web de la Ville de Québec

Le prix Adrienne-Choquette à une première œuvre

PHOTO ARIANE LABRÈCHE, FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’auteur Alec-Serra Wagneur

C’est le Montréalais Alec-Serra Wagneur qui a reçu le prix Adrienne-Choquette 2024 la semaine dernière pour son premier titre, le recueil de nouvelles Le silence des braises (publié aux éditions de La maison en feu). Son recueil avait été qualifié de « très belle surprise » par la critique de La Presse. Le prix, qui récompense des auteurs de nouvelles, est doté d’une bourse de 1000 $ offerte par la Ville de Québec. Louis Carmain avait remporté le prix l’an dernier pour Nuits portatives (VLB).

Laila Maalouf, La Presse

Lisez la critique de La Presse du recueil Le silence des braises

Deux nouvelles traductions en librairie

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Un inédit de Cohen en français

En 1956-1957, Leonard Cohen a la jeune vingtaine et écrit dans la maison familiale de Westmount Un ballet de lépreux, son premier roman qui, jusqu’en octobre dernier, dormait dans ses archives. Sa traduction franchouillarde, tout juste arrivée en librairie, révèle une œuvre où se côtoient la violence et l’humour noir, le sacré et le profane, le désir et ses écueils, comme une carte routière des chemins que l’écrivain emprunterait toute sa vie. – Dominic Tardif, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Sarah Polley en français en librairieCours vers le danger, traduction française de Running Towards the Danger, de Sarah Polley, est enfin disponible. Si le livre a fait beaucoup jaser pour ses révélations sur Jian Ghomeshi (et surtout pourquoi les victimes, dont elle, préfèrent se taire), notamment, on y découvre également plusieurs détails désolants sur la vie d’une enfant actrice, le vedettariat, mais aussi des réflexions sur la maternité et la maladie. Ou plutôt la guérison. Inspirant. — Silvia Galipeau, La Presse 1 /2



André Marois à l’honneur à Lyon

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur André Marois

Le polar québécois continue de se faire remarquer dans l’Hexagone. André Marois, auteur de La sainte paix (paru l’an dernier chez Héliotrope), est de passage au festival Quais du Polar cette fin de semaine à Lyon. Il est le seul auteur québécois invité au célèbre festival cette année, alors que bon nombre de ses confrères se retrouveront dans la capitale française le week-end prochain pour le Festival du livre de Paris.

Laila Maalouf, La Presse

Consultez le site du festival Quais du polar

Rencontre en librairie

L’auteur new-yorkais Thomas C. Spear sera à Montréal la semaine prochaine pour présenter son tout nouveau roman, Les mascarades du Wisconsin, qui explore la relation entre un père dominateur et son fils dans une ville au cœur des États-Unis. Il participera entre autres à une discussion animée par Mélikah Abdelmoumen, le 10 avril à 18 h, à la Librairie du Square d’Outremont, avant de prendre la route pour le Salon du livre de Québec.

Les mascarades du Wisconsin Thomas C. Spear Hamac 304 pages

Laila Maalouf, La Presse

Consultez le site web de la discussion à la Librairie du Square d’Outremont

Une nouvelle vie pour des histoires marquantes de Dominique et compagnie

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Pas de taches pour une girafe, de Lucie Papineau et de Marisol Sarrazin

Dominique et compagnie fête ses 25 ans. Pour souligner cet anniversaire, la maison d’édition republie certaines de ses histoires les plus marquantes. Dans les derniers mois, Pas de taches pour une girafe, de Lucie Papineau et de Marisol Sarrazin, Le gros monstre qui aimait trop lire, de Lili Chartrand et de Rogé, et Lili Macaroni : je suis comme je suis !, de Nicole Testa et d’Annie Boulanger, sont quelques-uns des titres qui sont réapparus sur les rayons des libraires. Des rééditions qui feront plaisir aux enfants, mais aussi à leurs parents, qui ont parfois grandi en les lisant.

Véronique Larocque, La Presse

Une sortie attendue dans le monde de la littérature jeunesse

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les Whisperwicks, tome 1 – Le labyrinthe sans fin, de Jordan Lees

Lancé simultanément dans 12 pays vendredi, le premier tome de la trilogie Les Whisperwicks est l’une des parutions les plus attendues du printemps dans le monde de la littérature jeunesse. Au cours des derniers mois, les éditeurs ont manifesté un grand intérêt pour cette histoire écrite par Jordan Lees, un agent littéraire vivant au Royaume-Uni qui signe ici son premier roman. La série plonge les lecteurs dans l’univers étrange de Dedaleum, où les rues créent un labyrinthe sans fin. Benjamiah, 11 ans, est propulsé dans ce monde magique dans lequel il tentera d’aider la jeune Elizabella à retrouver son frère jumeau. Est-ce que les lecteurs partageront l’enthousiasme des maisons d’édition pour cette œuvre fantastique ? À suivre.

Les Whisperwicks, tome 1 – Le labyrinthe sans fin, de Jordan Lees. Éditions Auzou. Dès 12 ans.

Véronique Larocque, La Presse