(Paris) Le manuscrit de Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline, qui faisait partie de ceux qui ont réapparu en 2021, rejoint les collections de la Bibliothèque nationale de France, a annoncé jeudi la BnF.

Agence France-Presse

Après être revenu aux ayants droit de Céline, François Gibault et Véronique Chovin, il entre dans le fonds de la BnF « par la voie d’une dation en paiement de droits de succession », a indiqué l’institution dans un communiqué.

En août 2021, ces ayants droit avaient révélé qu’avaient refait surface quelque 6000 feuillets manuscrits de l’écrivain collaborationniste. Il les avait laissés derrière lui en juin 1944, au moment de quitter Paris pour l’Allemagne.

Céline, jusqu’à sa mort en 1961, clamera que ces écrits ont été brûlés par ses ennemis. Il ignore qu’ils ont été récupérés et mis à l’abri par un résistant, Yvon Morandat.

Au début des années 1980, celui-ci les transmet à un journaliste, Jean-Pierre Thibaudat. La consigne est de garder le secret tant que la veuve de Céline, Lucette Destouches, sera en vie. Ce sera long : elle meurt à 107 ans, en 2019.

Jean-Pierre Thibaudat avait pour ambition de retranscrire les manuscrits. Mais il n’a pas achevé le travail, et quand il a contacté les ayants droit, ceux-ci ont obtenu de la justice que les manuscrits soient saisis et leur reviennent, et l’ont écarté.

François Gibault, 91 ans, est un avocat et écrivain proche de Lucette Destouches, et Véronique Chovin, 71 ans, était sa confidente. Ils conservent le reste de ces milliers de feuillets.

« Au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, où il sera conservé, le manuscrit rejoint l’ensemble le plus complet au monde de manuscrits de Céline », a précisé la BnF.

Cela comprend ceux du chef-d’œuvre de Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), et de trois autres romans : Guignol’s band (1944), Féérie pour une autre fois (1952) et D’un château l’autre (1957).

Mort à crédit est le deuxième roman de Céline, en 1936, qui raconte la jeunesse du héros de Voyage au bout de la nuit, Bardamu, inspirée de celle de l’auteur. Son échec critique et commercial affecta beaucoup Céline.

Un autre manuscrit de Mort à crédit existe, divisé en deux, entre une collection particulière et la Houghton Library de l’université Harvard. « Le manuscrit de la BnF est donc le seul et le plus complet conservé en France et mis à la disposition des chercheurs », a souligné la BnF.