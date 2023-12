PHOTO HUNTER ABRAMS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Bill Maher a eu quelques doutes, ou du moins quelques variations à suggérer par rapport aux choses qu’il a déjà dites.

En juin prochain, Simon & Schuster publiera What This Comedian Said Will Shock You, dans lequel l’animateur au franc-parler de HBO revisite certains de ses commentaires à l’antenne.

Selon l’annonce de l’éditeur, Maher « a révisé plus d’une décennie de ses éditoriaux, les réécrivant, les réinventant et les mettant à jour, et en ajoutant du nouveau matériel pour parler exactement du moment dans lequel nous nous trouvons ».

Les sujets vont de la liberté d’expression, à la drogue, en passant par la religion et l’industrie du divertissement.

« Nous ne sommes pas des journalistes d’enquête – nous ne dévoilons pas d’histoires, nous inventons de nouvelles façons de regarder les histoires », a-t-il expliqué vendredi dans un communiqué.

Bill Maher a déjà écrit d’autres livres, dont The New New Rules et le roman True Story.