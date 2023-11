(Londres) Le prestigieux prix littéraire britannique Booker Prize a été décerné à l’auteur irlandais Paul Lynch pour son roman dystopique Prophet Song lors d’une cérémonie dimanche soir à Londres.

Clara LALANNE Agence France-Presse

Le romancier, qui était sélectionné pour la première fois, a été récompensé pour son cinquième roman, récit sombre et angoissant de la vie d’une mère de famille dans une Irlande qui bascule dans la tyrannie.

« Ce livre n’a pas été facile à écrire. Une part de moi pensait que j’allais mettre ma carrière en péril en l’écrivant, mais je devais quand même aller au bout », a déclaré Paul Lynch après sa victoire, faisant part de son « immense plaisir de ramener le Booker en Irlande ».

Le Booker Prize, une des récompenses littéraires les plus prestigieuses au monde, qui récompense des œuvres de fiction en anglais, a contribué au succès d’écrivains comme Salman Rushdie, Margaret Atwood ou Arundhati Roy.

Tous les romanciers sélectionnés pour cette édition – deux Américains, une Canadienne, deux Irlandais et une Kényane – faisaient partie de la sélection finale pour la première fois.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS Paul Lynch, Chetna Maroo, Jonathan Escoffery, Sarah Bernstein, Paul Murray et Paul Harding

Son vainqueur remporte une récompense de 50 000 livres (près de 86 000 dollars canadiens) et l’assurance de rencontrer un succès international.

Paul Lynch a en partie écrit Prophet Song, roman à l’ambiance claustrophobe, avec des blocs de texte courant sur des pages entières, pendant les confinements de la pandémie de COVID-19.

Cet écrivain né à Limerick en 1977 et qui vit à Dublin avait déjà écrit quatre romans, dont les remarqués Beyond The Sea et Grace.

Les œuvres finalistes de cette édition ont fait vivre « terreurs, plaisirs, joies et consolation » aux membres du jury, avait déclaré sa présidente, la romancière canadienne Esi Edugyan.

Ces romans « offrent une gamme complète d’expériences humaines » et transportent le lecteur « non seulement en dehors de la réalité, mais aussi en dehors du langage courant de la vie quotidienne », avait-elle décrit.

Au total, 158 livres publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 ont été soumis à la fondation Booker Prize, et 13 d’entre eux avaient été sélectionnés lors d’un premier tour.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS

Parmi les autres romans sélectionnés figuraient l’émouvant premier ouvrage de l’écrivaine kényane Chetna Maroo Western Lane, récit d’une adolescente passionnée de squash qui s’oublie dans le sport pendant qu’elle vit un deuil.

La saga tragicomique The Bee Sting de l’Irlandais Paul Murray – le seul qui avait déjà été sélectionné au premier tour du Booker Prize en 2010 – étudie l’influence du destin dans les difficultés économiques et existentielles rencontrées par une famille de l’Irlande rurale.

If I Survive You de l’écrivain américain Jonathan Escoffery raconte aussi l’histoire d’une famille, jamaïcaine cette fois, qui quitte Kingston en catastrophe et doit rebâtir sa vie dans le Miami des années 1970.

L’ouvrage du deuxième Américain en lice Paul Harding, This Other Eden, s’inspire d’évènements historiques et relate la vie de marginaux sur Apple Island, enclave au large de la côte américaine, sous l’œil méfiant et la contrainte croissante des autorités.

Le perturbant Study for Obedience, de la Canadienne Sarah Bernstein, est un questionnement sur le pouvoir et la culpabilité, autour de l’histoire d’une jeune femme qui quitte son lieu de naissance pour s’occuper de son frère, et déclenche des évènements inquiétants.

L’an dernier, l’écrivain srilankais Shehan Karunatilaka, 47 ans, avait remporté le Booker Prize pour son roman The Seven Moons of Maali Almeida. Cette histoire de meurtre à l’humour noir se déroule dans les années 1990 dans la capitale du Sri Lanka, Colombo, après la guerre civile ayant meurtri le pays.