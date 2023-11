C’est le roman Le cercle parfait, de Pascale Quiviger, qui a remporté mercredi soir le prix Hervé-Foulon, remis lors d’une cérémonie au Salon du livre de Montréal.

Chaque année, le prix Hervé-Foulon récom­pense un roman, un réc­it ou un recueil de nou­velles publié il y a plus de 10 ans par un auteur québécois afin de don­ner une sec­onde vie à cette œuvre. Il est accompagné d’une bourse de 5000 $.

Le cercle parfait est paru en 2003 aux éditions de L’instant même. Le jury, composé de Marie-Andrée Lamontagne, James Hyndman, Lise Bissonnette et Dominique Garand, l’a qualifié de « livre d’une grande beauté ».

« Ce très beau roman sur la perte de soi montre la finesse et la justesse des états intérieurs d’une femme habitée par une vertigineuse aspiration vers le vide, mais qui ne cède jamais pour autant à la victimisation ou à l’apitoiement. Un roman de la pure intériorité qui propose un dialogue puissant entre intérieur et extérieur, l’un faisant toujours écho à l’autre », a souligné le jury.

« J’ai écrit Le cercle parfait au retour d’un voyage bouleversant, dans l’espoir de rendre la beauté et l’intensité de ma rencontre avec l’Italie, a déclaré de son côté Pascale Quiviger. Avec le recul, je constate qu’il s’agit d’un texte très différent de ceux qui l’ont suivi : c’est mon récit le plus intime. »

Pascale Quiviger est née à Montréal en 1969. Après des études universitaires en philosophie et en arts visuels, elle s’est établie en Italie où elle a enseigné le dessin et la peinture pendant 10 ans. Après la naissance de sa fille, en 2008, elle s’est installée au Royaume-Uni. Elle est l’autrice de neuf romans, un essai, un livre d’art, un recueil de nouvelles et un recueil de poésie.