Les mangas déferlent en grand nombre sur les tablettes québécoises. Comment faire son choix ? Voici notre sélection de séries et de titres récemment sortis.

Une lutte prolétarienne futuriste

PLANCHE TIRÉE DU MANGA LE BATEAU-USINE Extrait du Bateau-usine

À bord du bateau-usine, la devise est simple : pêche ou crève. Dans un avenir lointain où les océans se sont évaporés, cette embarcation volante fend les vapeurs nuageuses pour traquer des créatures géantes dont la chair est devenue précieuse. Une mission extrêmement périlleuse à laquelle se colle un équipage d’ouvriers exploités par une entreprise sans pitié pour ses employés. Parmi eux, deux orphelins marnent afin de collecter suffisamment de fonds pour rembourser leurs dettes, essuyant la cruauté gratuite de leur hiérarchie. La colère monte ; la révolte gronde. Librement inspiré de Kani Kōsen, roman prolétarien nippon de l’entre-deux-guerres, ce manga propose un vernis de science-fiction, ce qui le démarque de la précédente adaptation sous cette forme. Le dessin sombre et les personnages caricaturaux donnent un second souffle à l’œuvre, et même s’il s’en écarte, il présente quelques variations originales. Atmosphère d’oppression et scènes d’action haletantes en constituent la moelle épinière, mélangeant une histoire seinen (pour adultes) avec un côté shonen (pour ados), ce qui aboutit à une drôle de bestiole.

Le bateau-usine Shigemitsu Harada (scénario) et Shinjirô (dessin) Vega Dupuis Seinen (adultes et ados matures)

Tome 1/5 7/10

One Piece : popoter avec Sanji

PLANCHE TIRÉE DE SANJI’S FOOD WARS ! Extrait de Sanji’s Food Wars !

Alors que le tome 105 (Le rêve de Luffy) de l’un des plus grands succès de librairie au rayon mangas déboule au Québec, Glénat continue de surfer sur la vague One Piece en proposant cet accompagnement parallèle pour compléter la nouvelle sortie. Son nom : Sanji’s Food Wars !, mettant en scène le vaillant cuistot de l’équipage de Luffy, au gré de six aventures indépendantes et s’insérant entre divers épisodes de la série principale. En fait, il s’agit autant d’un titre dérivé de One Piece que de Food Wars, autre manga populaire où la gastronomie occupe une place de choix. Honnêtement, la mayonnaise prend : le dessin est très réussi et nous plonge dans la même ambiance que la série principale, où on retrouve avec appétit les affres de Sanji placées sous les projecteurs. Les adeptes de One Piece comme de Food Wars pourront s’en tailler une tranche sans sourciller.

Sanji’s Food Wars ! Yuto Tsukuda (scénario) et Shun Saeki (dessin) Glénat Shonen (ados)

Histoires complètes dérivées 7,5/10

Duo immortel

PLANCHE TIRÉE DE KILLING ME∕KILLING YOU Extrait de Killing Me∕Killing You

Disons-le sans détour, les œuvres misant sur un univers de type fantasy pèchent souvent par manque d’originalité, se reposant sur des mécaniques et des archétypes maintes fois éprouvés. Cette nouvelle série traduite en français n’innove pas de façon éclatante, mais parvient à tirer son épingle du jeu grâce à son approche. Errant au gré d’un monde décimé par des météorites qui ont semé mort et folie, Meteor et Youthanasia se sont découvert une destinée commune. Tous deux ont subi des mutations corporelles et se retrouvent désormais prisonniers du don de vie éternelle, dont ils tenteront de s’affranchir à tout prix. Vacillant entre comédie, poésie, drame et aventure, la série souffle un vent de fraîcheur sur le genre, appuyé par un graphisme contrasté sortant un peu du lot. Imomushi Narita, qui avait signé le convaincant shonen It’s My Life, propose cette fois un manga visant un public plus âgé, sans prétendre tout révolutionner, mais toujours avec sa griffe.

Killing Me∕Killing You Imomushi Narita Ototo Manga Seinen (adultes et ados matures)

Tome 1/5 (en cours) 7,5/10

Un étrange flot des souvenirs

PLANCHE TIRÉE DE KURAGE Extrait de Kurage

Dessin décalé et histoire mystérieuse : le tout premier bébé de la collection Alpha de l’éditeur, qui vise à mettre en valeur « des projets plus artistiques qui s’affranchissent des codes traditionnels du manga tant niveau format que niveau contenu », annonce la couleur (ici, en noir et blanc). A priori, le début de l’histoire évoque vaguement Quartier lointain, dans une atmosphère plus surréaliste. On y trouve Yôsuke, jeune employé à Tokyo, qui s’est assoupi dans un bus. À son réveil, le voici bloqué dans un village en bord de mer, et accueilli par un enfant fasciné par la vie citadine, qui le conduit à l’auberge familiale. Résigné à rester sur place quelque temps, Yôsuke retrouve la tranquillité du quotidien, mais se trouve assailli de souvenirs difformes puisés dans sa jeunesse – à moins qu’il ne s’agisse de son imagination ? L’ambiance ambiguë et le dessin très personnel esquissé à grands traits font de Kurage une bête un peu à part, et qui ne fera pas forcément l’unanimité, mais bien servie par le grand format et la qualité d’impression (avec un impact sur le prix de vente).