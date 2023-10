Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Personne n’a besoin de savoir, Olivier Adam

Le réputé romancier français a écrit son premier recueil de poésie, et on est curieux de découvrir la musique de ses poèmes qui évoquent les identités, les secrets, les souvenirs d’enfance et toutes ces petites choses qui construisent le quotidien.

Personne n’a besoin de savoir Olivier Adam Éditions Bruno Doucey 128 pages

Déshonneur au Camp 133, Wayne Arthurson

L’auteur d’Edmonton poursuit son incursion dans les camps de prisonniers allemands de l’Alberta, en 1944, amorcée avec Les traîtres du Camp 133. Le sergent Neumann est de retour dans cette nouvelle enquête où la mort d’un détenu soulève la possibilité d’un complot impliquant Canadiens et Allemands. Pour les amateurs de polars historiques.

Déshonneur au Camp 133 Wayne Arthurson (traduit par Pascal Raud) Alire 354 pages

Suite inoubliable, Akira Mizubayashi

Celui que l’on surnomme « le plus français des écrivains japonais » raconte ici l’histoire d’une jeune luthière qui découvre, dans un précieux violoncelle, une lettre qui la mènera sur les traces de destins brisés par la Seconde Guerre mondiale, au Japon. Un roman inspiré d’une Suite de Bach, avec la musique en toile de fond.

Suite inoubliable Akira Mizubayashi Gallimard 256 pages

Les âmes errantes, Cécile Pin

Ce premier roman bouleversant revisite le destin tragique d’une fratrie forcée de fuir le Viêtnam, après le départ des dernières troupes américaines, et leur dérive jusqu’au Royaume-Uni de Margaret Thatcher, où les trois orphelins entameront une nouvelle vie.

Les âmes errantes Cécile Pin (traduit par Carine Chichereau) Stock 288 pages

Cézanne, Marie-Hélène Lafon

Dans cet essai littéraire, la professeure et écrivaine française, lauréate de nombreux prix (dont le Renaudot en 2020 pour Histoire du fils), s’est laissé inspirer par la vie – et l’œuvre – du peintre Paul Cézanne pour la reconstruire à coups de courts portraits dans lesquels on prend plaisir à s’immerger.