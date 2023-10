Parmi les livres pour enfants ou adolescents parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention.

Pour les petits : à la rencontre de Monsieur Le Livre

Voici Monsieur Le Livre, ou Franklin, pour les intimes. Au fil de ses pages, il s’adresse aux petits lecteurs et les invite à découvrir ses « pouvoirs super géniaux », comme « chasser l’ennui » ou « faire voyager ». « Tu ne me crois pas ? », demande Franklin, avant d’en faire la démonstration. Signé par la fondatrice du blogue La parfaite maman imparfaite, Marja Monette-Millette, cet album rigolo et participatif charmera les enfants, qui voudront le lire et le relire, on en est convaincue.

Les superpouvoirs des livres Texte de Marja Monette-Millette, illustrations de Marjorie Blais Simard Éditions Gründ Québec Dès 4 ans

Album pour enfants du primaire : comment écrire une histoire… de pets

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Encore une histoire de pets. Texte de Sarah Lalonde, illustrations de Catherin.

Existe-t-il trop d’histoires de pets ? « Majesté des flatulences » autoproclamée, l’autrice Sarah Lalonde, de même que l’illustratrice Catherin, se pose la question dans ce livre déjanté qui débute alors que l’écrivaine voit sa toute première histoire de pet être refusée par les éditeurs. S’en suivent de nombreuses interrogations sur le pouvoir comique des « bulles de fesses », le tout illustré avec beaucoup d’humour. À travers les « prouts », les enfants apprendront comment sont créés les livres (même les moins sérieux).

Encore une histoire de pets Texte de Sarah Lalonde, illustrations de Catherin Éditions La courte échelle Dès 7 ans

Roman pour enfants du primaire : dans un autre monde

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Quand Simone s’efface, tome 1 – Double sauvetage, de Lyne Vanier

Simone a le pouvoir de disparaître. Ce don lui permet de jouer les espions. En l’espace de quelques jours, elle apprend non seulement la fermeture imminente de son village, mais aussi l’existence d’un pays magique également en danger. Afin de sauver Rivière-aux-Fleurs et la nation des Mille et une étoiles, ses amis et elle feront preuve de courage et d’ingéniosité. Ce premier tome d’une nouvelle série signée par Lyne Vanier plonge le lecteur dans une contrée fascinante où il rencontre un groupe de jeunes débrouillards, attachants et altruistes.

Quand Simone s’efface, tome 1 – Double sauvetage Lyne Vanier Éditions Michel Quintin Dès 10 ans

Pour les adolescents : à la chasse

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de L’île de la Providence, de Véronique Drouin

L’automne, saison de la chasse. Dans l’île de la Providence, un club privé accueillant les nantis de ce monde tient son concours annuel du meilleur tireur. Vincent et quelques autres délinquants ont été choisis pour les accompagner. Si le groupe est enthousiaste à l’idée de vivre une expérience qui sort de l’ordinaire, l’adolescent s’interroge : « Pourquoi des gens ultrariches feraient-ils appel à des jeunes défavorisés et sans expérience pour les assister ? » Pour trouver la réponse, on dévore les pages de ce roman captivant qui offre quelques frissons de peur, voire de dégoût.

L’île de la Providence Véronique Drouin Éditions du Parc en face Dès 14 ans

Bande dessinée : drôle de chevalier

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Sire Dodoom, tome 1 – Le code du chevalier Roderick. Texte Jean-François Laliberté, illustrations Mathieu Benoît.

Grand yéti un brin naïf, Dodoom devient l’apprenti du chevalier Sire Roderick de la Fère. Pendant 15 ans, le combattant lui apprend toutes les règles du code de la chevalerie. Lorsque le vieillard s’éteint, le yéti, nouvellement chevalier, décide de parcourir le monde « afin d’en faire un meilleur endroit ». Or, le sympathique géant ignore tout des jeux de pouvoir qui se trament sur ces terres inconnues. Entre maladresses rigolotes et combats enlevants, on suit avec intérêt la quête de ce sympathique personnage qui se poursuivra dans un second tome.

Sire Dodoom, tome 1 – Le code du chevalier Roderick Texte Jean-François Laliberté, illustrations Mathieu Benoît Éditions Les Malins Dès 8 ans

Documentaire : pour la saison des rhumes

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le chat, les virus et moi. Texte de Rhéa Dufresne, illustrations de Giulia Sagramola.

Qui dit retour des températures plus froides dit bonjour, rhume, grippe et autres maladies causées par des virus. Dans ce documentaire sous forme de récit, une fillette, qui s’apprête à accueillir chez elle un nouveau chat, se pose des questions sur la transmission des maladies, sur la différence entre les virus et les bactéries de même que sur les médicaments et les vaccins. Les réponses bien vulgarisées permettront aux jeunes de s’instruire tout en se divertissant. Une lecture idéale en cette saison des rhumes.