Critique de la ligne d’incertitude L’écoute inquiète du monde

Six ans après la parution de son plus récent recueil, le plus petit espace, et de quelques essais, Louise Warren retourne à la poésie en suivant la ligne d’incertitude. Un livre nourri par les doutes parmi lesquels l’écrivaine se meut et s’émeut du moindre tressaillement du monde.