Un choix d’amour est le récit personnel et poignant d’une femme qui ne désire pas d’enfants. En prenant la plume pour aborder le sujet difficile de l’avortement, Valérie Forgues plonge au plus profond de l’intime, un lieu complexe où les blessures, les désirs et les convictions se heurtent aux conventions.

Autrice du roman Janvier tous les jours et du recueil de poèmes Radiale, Valérie Forgues emprunte courageusement le chemin des Annie Ernaux, Colombe Schneck et Lucie Joubert qui ont exploré le choix de la non-maternité. Bien qu’abordé dans différentes œuvres, auxquelles l’autrice fait d’ailleurs référence tout au long de l’ouvrage, le sujet reste éminemment tabou et soumis au jugement. Sous forme d’un récit personnel d’une grande poésie, Valérie Forgues se plonge dans le souvenir de cet avortement qu’elle a vécu il y a dix ans, un évènement qui demeure gravé en elle, telle « une pierre blanche sur [sa] route ». C’est sans fard qu’elle explore la cartographie de son ressenti. Cet enfant potentiel, elle l’a aimé follement « au point de souhaiter le garder sous une cloche pour qu’il ne voit jamais le jour ». Pourtant, jamais elle n’a songé à le garder. Pour elle, la maternité serait une façon de laisser voir son identité emportée et son corps, ravagé.

À un moment où le droit à l’avortement est menacé au sud de la frontière, Un choix d’amour est une prise de parole essentielle, mais si affirmée qu’elle pourrait heurter celles qui s’épanouissent dans la maternité.