Sarah Bernstein pose avec son roman Study of Obedience lors de l’annonce des livres finalistes pour le prix Booker au National Portrait Gallery, à Londres.

Le roman Study for Obedience de la romancière montréalaise Sarah Bernstein figure parmi les six livres finalistes pour le prestigieux prix Booker.

La Presse Canadienne

Ce prix, d’une valeur de 50 000 livres sterling (82 000 $CAN), récompense le meilleur ouvrage de fiction écrit en anglais et publié au Royaume-Uni et en Irlande.

Study for Obedience, qui a été publié pour la première fois par Granta Books au Royaume-Uni et qui est sorti au Canada le mois dernier (aux éditions Penguin Random House Canada), explore les idées de préjugés, la dynamique du pouvoir et la façon dont l’histoire façonne les gens.

C’est la Canadienne Esi Edugyan, présidente du jury du prix Booker cette année, qui en a fait l’annonce, qualifiant le roman de « méditation sur la survie » dans une prose à la fois sombrement drôle, urgente et magnifique.

Sarah Bernstein, qui est née à Montréal et vit aujourd’hui en Écosse, figure également sur la longue liste du prix Giller, doté d’une bourse de 100 000 $ CAN. Les finalistes pour ce prix seront annoncés le 11 octobre et le prix sera remis le 13 novembre.

Le prix Booker sera pour sa part remis le 26 novembre.