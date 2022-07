Éloi Fortier, chasseur d’épaves : les oubliés du fleuve

Qui était réellement le capitaine Joseph Dumoulin ? Et dans quelles circonstances ce navigateur a-t-il vraiment disparu ?

Sylvain Sarrazin La Presse

En remontant le fil de l’histoire de son aïeul, Yves Dumoulin nage en eaux troubles. Chauffeur de taxi aux moyens limités, il doit solliciter l’appui d’Éloi Fortier, un chasseur d’épaves écumant le fleuve, pour regrouper toutes les pièces du casse-tête et faire la lumière sur son ascendance. Une équipe de recherche est ainsi montée pour sonder les bas-fonds du Saint-Laurent, à l’endroit présumé où la goélette de Dumoulin aurait sombré. Mais visiblement, elle n’est pas seule à avoir flairé la piste...

L’historien et conférencier Samuel Côté, qui a animé plusieurs émissions télévisées portant sur les secrets du fleuve, signe un premier roman dans lequel il a injecté toute sa passion et ses connaissances relatives aux investigations maritimes. Celles-ci sont palpables au fil du récit, en dépit de quelques écueils ; on s’attendait à des révélations plus fortes et déconcertantes, et certains détails laissent le lecteur un peu sceptique, comme ce carnet toujours lisible après avoir séjourné dans l’eau puis sous terre pendant des décennies. Les personnages, le cadre et les éléments sur le milieu maritime distillés par l’auteur n’en restent pas moins sympathiques. Et puisqu’il semble s’agir du premier tome d’une série, il n’est pas trop tard pour un coup de barre en vue de gonfler les scénarios subséquents.