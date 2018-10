Toutes ces mutations au 19e Festival du monde arabe

Voilà autant d'identités complexes érigées en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ainsi que dans les capitales occidentales où une portion non négligeable du monde arabe vit en diaspora. Voici nos choix musicaux parmi cette cinquantaine de créations, spectacles, concerts, projections audiovisuelles, conférences et tables rondes.

Maroc, Québec

Chants de mutants, le gnawa en visite, Cinquième Salle de la PdA, mercredi 31 octobre, 20 h

À l'Astral en 2016, l'expérience fut concluante: le Trio Nomad's Land porte le thème Chants de mutants, cette fois en visitant le gnawa, forme métisse toujours vivante au Maroc. Voilà une des rencontres déterminantes entre les peuples africains ayant généré des métissages séculaires. L'hybridation se poursuit hors de l'Afrique du Nord, de nombreux musiciens d'Amérique du Nord et d'Europe s'y sont penchés, on pense d'abord au rockeur Brian Jones des Rolling Stones ou au jazzman new-yorkais Randy Weston. Depuis la fin des années 60, la culture gnaouie soulève l'intérêt des musiciens ouverts sur l'Afrique et l'Orient, c'est le cas de musiciens montréalais dans le cas qui nous occupe: le flûtiste Guy Pelletier, le chanteur et guembriste Saïd Mesnaoui, le percussionniste Bertil Schulrabe, double ses effectifs à l'occasion du FMA en invitant l'oudiste Nazih Borish, le contrebassiste Fraser Hollins, la chanteuse Karen Young. Compositions originales, adaptations, reprises et mises en musique de poèmes sont au menu de ce spectacle aux influences aussi variées que maîtrisées!

Liban, Canada

Joyce El-Khoury, chant lyrique au FMA, salle Pollack de l'Université McGill, 1er novembre, 19h30

En partenariat avec l'Opéra de Montréal, le FMA présente la soprano Joyce El-Khoury, livrant un répertoire inédit mêlant chant lyrique et musique du Moyen-Orient. Née à Beyrouth et installée à Ottawa à l'âge de 6 ans, Joyce El-Khoury a été formée au Canada (Université d'Ottawa) et aux États-Unis (AVA de Philadelphie et programme de développement des jeunes artistes Lindemann du Metropolitan Opera de New York). En marche depuis le début de la précédente décennie, sa carrière s'est d'abord développée en Amérique du Nord et connaît un essor récent en Europe. Accompagnée par le pianiste Laurent Philippe, cette très douée soprano compte faire rayonner l'art lyrique de tradition européenne et ses évocations du Levant. Ravel, Fauré, Bizet, Saint-Saëns et Berlioz figurent au programme de la chanteuse canado-libanaise, mais aussi le compositeur arabe contemporain Béchara El Khoury... et autres mélodies du répertoire oriental.