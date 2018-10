Festival Phénomena: Inclassables de classe

Learning How to Steal, de Jesse Orr - A Casual Reconstruction, de Nadia Myre et de Johanna Nutter, à la Sala Rossa le 17 octobre

«Johanna et Nadia ont travaillé sur la question de l'identité. Elles ont écrit un texte avec des témoignages du public que six autres personnes choisies dans la salle vont lire sur scène. C'est une façon de se mettre dans la peau de l'autre. Ça va faire une belle soirée avec Jesse Orr qui fait du théâtre d'objets en première partie. Elle remet en question aussi notre rapport aux autochtones. Ça poursuit le débat qu'on a ici depuis quelques mois.»

Rialto électrique, happening au Rialto de 14 h à minuit le 20 octobre

«Le propriétaire du Rialto, Ezio Carosielli, voulait nous avoir depuis des années. On va occuper les quatre étages du théâtre. Il va y voir des performances de 14 h à 22 h, suivies d'un concert de la Fanfare Pourpour. Il y a des artistes très différents, dont Pascale Drevillon [qu'on pourra revoir au Prospero en novembre dans Platonov amour haine et angles morts), qui revisite son passé en tant qu'homme. Elle se remaquille en homme puis redevient femme. Il y a toute une réflexion là-dessus. C'est très beau. Il y a aussi un magicien âgé de 13 ans, Tonatiuh. Puis, on a Coral Short qui dirige un choeur qui chante un orgasme.»