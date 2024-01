Une personne volera la vedette au prochain Super Bowl sans pousser la note pendant le spectacle de la mi-temps (Usher le fera) ni même courir sur le terrain du Allegiant Stadium, à Las Vegas.

Il s’agit bien sûr de la grande Taylor Swift, l’amoureuse de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce dont l’équipe s’est qualifiée, dimanche soir, pour le championnat ultime du football américain.

Depuis 48 heures, les médias multiplient les calculs scientifiques dignes de la NASA pour s’assurer que la pop-star de 34 ans assiste à cette grand-messe sportive. En concert à Tokyo le samedi 10 février, Taylor Swift, dite Tay-Tay, sauterait dans un jet privé (et non dans son Getaway Car) après la dernière chanson et atterrirait au Nevada 24 bonnes heures avant le botté d’envoi, le décalage horaire la favorisant.

Taylor Swift a raté peu de matchs des Chiefs de Kansas City cette saison et sa seule présence dans les loges réservées aux familles des joueurs a été ultra-payante pour les cotes d’écoute de la NFL.

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Un joueur des Army Black Knights, représentant l'Académie militaire des États-Unis dans le football universitaire, brandit une affiche de Taylor Swift et de Travis Kelce, en novembre dernier.

L’audience chez les adolescentes de 12 à 17 ans a notamment grimpé de 53 % pendant les parties où la caméra zoomait sur les réactions enthousiastes de Taylor Swift, qui encourageait son copain Travis, 34 ans, ou qui sautait dans les bras de sa belle-maman, Donna Kelce. Ces précieuses secondes d’exposition de la mégavedette, qui ne portait pas de cardigan, mais bien un manteau rouge, blanc et jaune, ont rallié des Swifties de tous âges, qui s’intéressaient peu à ce sport et à cette ligue professionnelle, en général.

Selon le site d’informations financières MarketWatch, l’effet rajeunissant de Taylor Swift aurait augmenté la valeur de la NFL de 122 millions en quelques mois seulement.

Membre la plus connue du Chiefs Kingdom, le royaume sacré des partisans, notre Miss Americana a également saupoudré sa célébrité planétaire sur Travis, son The 1, ainsi que sur son frère aîné Jason Kelce, 36 ans, le centre des Eagles de Philadelphie. Oui, ces deux superathlètes originaires de la banlieue de Cleveland, en Ohio, étaient connus, talentueux et populaires avant que Taylor Swift n’amorce sa « Love Story » avec Travis. Mais jamais autant que maintenant.

Pour en apprendre davantage sur les frères Jason et Travis Kelce, les numéros 62 et 87 de leurs formations respectives, regardez le très bon documentaire Kelce, offert sur Amazon Prime Video. Ce film de 1 h 42 min, sorti l’automne dernier, demeure le documentaire le plus visionné de la jeune histoire de cette plateforme numérique.

Dans les faits, Kelce suit Jason Kelce lors de la saison de 2022-2023, où il songeait déjà à prendre sa retraite du football, son corps étant meurtri et cabossé après une douzaine d’années dans la NFL. Cette saison épique culmine, on le sait, avec l’affrontement inoubliable entre les deux frères Kelce au Super Bowl de février 2023, une première dans l’histoire de cet évènement hyper rassembleur.

Alerte au divulgâcheur : les Chiefs de Travis Kelce et du quart-arrière Patrick Mahomes ont triomphé et Jason Kelce a signé pour une saison supplémentaire, sa dernière chez les pros, avec les Eagles de Philadelphie.

Lors de ce 57e Super Bowl, rebaptisé le Kelce Bowl, la pauvre maman des deux vedettes, Donna Kelce, est déchirée. Elle porte un chandail aux couleurs des Eagles et des Chiefs, avec les noms et numéros de ses deux fils. Pas de favoritisme ici.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Jason Kelce et son frère Travis, après la partie de dimanche dernier, alors que les Chiefs de Kansas City viennent de l’emporter sur les Ravens de Baltimore pour ainsi assurer leur place au Super Bowl. À l’arrière, une certaine Taylor Swift vient les rejoindre.

Mais après la défaite des Eagles, le costaud Jason Kelce pleure dans les bras de sa mère, avant de la pousser, plus loin sur le terrain, vers son frère Travis, qui flotte sur un nuage. Ça doit être extrêmement dur pour le cœur d’une maman d’être témoin de l’euphorie totale et de la déception cruelle de ses deux enfants, en simultané.

Kelce raconte une histoire de famille tricotée serré quasiment comme dans une émouvante pub de Tim Hortons tournée aux aurores. Avant de se jeter dans le football, Jason et Travis ont joué au hockey, au soccer et au baseball. Leurs parents, Donna et Ed, ont même retardé leur divorce de plusieurs années afin de ne pas perturber l’horaire chargé des deux garçons.

Et même s’il a empoché 14 millions l’an passé seulement, Jason Kelce vit dans une modeste maison de la banlieue de Philadelphie avec son épouse Kylie, qu’il a rencontrée… sur Tinder. Le couple a trois filles de moins de 4 ans. Un autre genre de sport.

Le documentaire d’Amazon Prime Video montre aussi la naissance de l’émission balado New Heights, que Jason et Travis Kelce (prononcé Kel-Si) coaniment depuis septembre 2022. Derrière le micro, les deux frères sont vraiment divertissants, pertinents et naturels. Ils y parlent de football, évidemment, mais aussi de leurs vies personnelles respectives, d’actualité et de showbiz, avec beaucoup d’autodérision. New Heights pointe toujours dans le top 10 des balados les plus écoutées sur Spotify.

Travis Kelce, qui mesure 6 pi 5 po, est manifestement le plus bling-bling des deux. Il porte toujours des vêtements griffés, il adore les caméras, et ses agents courtisent des producteurs d’Hollywood pour préparer son après-carrière, qu’ils envisagent comme celle de Dwayne « The Rock » Johnson.

Avant de rencontrer Taylor Swift, Travis Kelce a piloté SNL, en mars dernier, et a enregistré, avec sa mère, des publicités pour le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer, ce qui a enragé des conservateurs qui le vilipendent sans relâche depuis.

Mais pour citer une source très proche de Travis Kelce, les détesteurs vont détester, les joueurs vont jouer, mais l’important, c’est de se secouer, se secouer, se secouer, jusqu’à tout oublier.