La petite vie

Serge Thériault renfile la jaquette de Moman !

Non, je ne brûle pas de punch ni de dinde dans le four. Après des années de réclusion et de maladie, le grand Serge Thériault a renfilé la jaquette à carreaux et le bonnet de nuit de Moman – alias Jacqueline Paré – le temps de tourner la scène finale du dernier des six épisodes de La petite vie, que l’Extra de Tou.tv offre à partir de mardi.