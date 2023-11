Céline Dion a effectué une visite suprise dans le vestiaire du Canadien de Montréal, lundi à Las Vegas. « Un moment privilégié pour toute l’équipe », raconte la vice-présidente aux communications de l’équipe, Chantal Machabée.

Chantal Machabée a publié sur Instagram mardi une photo d’elle, très souriante, en compagnie de Céline Dion, qui était venue assister au match contre les Golden Knights de Las Vegas. « De la belle visite à notre match à Vegas hier. Merci Céline Dion pour ta grande générosité. Toute l’équipe était très heureuse de te rencontrer, toi et ta famille », a écrit Chantal Machabée sur son compte Instagram.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE CHANTAL MACHABÉE Céline Dion et Chantal Machabée, dans le vestiaire du Canadien, lundi à Las Vegas

Une photo qui a suscité de très nombreuses réactions. « C’est complètement fou ! J’ai reçu des commentaires des gens du monde entier. C’est très touchant de voir à quel point les fans s’inquiètent pour Céline Dion et sont heureux de voir qu’elle va bien », explique en entrevue téléphonique Chantal Machabée. Céline Dion n’a fait que de très rares apparitions depuis qu’elle a annoncé, en décembre 2022, qu’elle souffrait d’une maladie neurologique. C’est pour cette raison que la photo a réconforté les fans du monde entier.

La chanteuse a créé toute une surprise en visitant le vestiaire des joueurs du CH lundi à Las Vegas, de manière complètement improvisée.

[Céline Dion] était accompagnée de ses trois fils, elle a passé une quarantaine de minutes avec nous dans le vestiaire, elle était en forme, joyeuse, drôle, chaleureuse, on a passé un très bon moment. Elle a rencontré tous les joueurs ainsi que l’entraîneur-chef, Martin St-Louis. Elle avait un bon mot pour tout le monde. Chantal Machabée, vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal

« Tout le monde a été impressionné, tous les joueurs étaient tellement contents, émus même, on a vraiment vécu quelque chose de très beau et c’était rassurant de voir Céline comme ça », poursuit Chantal Machabée.

« Une femme extraordinaire »

C’est une personne de l’entourage de Céline Dion qui a contacté le CH après le match contre les Golden Knights. « On m’a dit : Céline est ici à l’aréna, est-ce possible de passer dans le vestiaire pour rencontrer les joueurs ? », raconte Chantal Machabée, encore étonnée. « Je suis allée la voir tout de suite, et Céline m’a dit : “Si tu n’as pas le temps, ce n’est pas grave ! Je ne veux pas vous déranger, je ne veux pas m’imposer !” Et je lui ai répondu que les joueurs allaient être contents de la voir et que c’était un honneur ! »

Chantal Machabée est entrée dans le bureau des entraîneurs et a dit à Martin St-Louis : « J’aimerais que tu rencontres Céline Dion ! Martin m’a regardé et m’a dit : “Tu me niaises ? Elle est vraiment ici ?” Oui, elle t’attend dans le vestiaire ! Il a mis son veston, a ajusté son col et a filé dans le vestiaire ! », dit en riant la vice-présidente aux communications.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DU CANADIEN DE MONTRÉAL Céline Dion et ses trois fils

« Tous les joueurs sont arrivés, on leur a dit : après votre douche, vous allez voir Céline Dion ! Certains étaient encore en combinaison, car ils ne voulaient vraiment pas la manquer ! On a discuté avec ses fils, qui étaient très heureux aussi d’être là. Honnêtement, je me suis sentie privilégiée et toute l’équipe aussi de vivre une belle fin de soirée comme ça ! Un moment inoubliable. On le dit souvent, mais Céline Dion est une femme extraordinaire, simple et affectueuse.

« Et on a très bien joué ! Le meilleur match contre les champions de la Coupe Stanley, on n’a pas à rougir », conclut Chantal Machabée.