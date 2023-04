États-Unis

Lindsay Lohan et Jake Paul poursuivis dans une affaire liée aux cryptomonnaies

(New York) L’actrice Lindsay Lohan, le youtubeur Jake Paul et six autres artistes sont poursuivis mercredi par le gendarme des marchés américains pour avoir fait de la publicité de cryptomonnaies sans avoir dévoilé qu’ils étaient payés pour le faire.