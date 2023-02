PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Mexico) « Mes chansons sont la meilleure thérapie, elles sont plus efficaces qu’une séance chez un psychologue ou un psychanalyste », a lancé la vedette colombienne Shakira lors de sa première entrevue depuis la sortie de sa nouvelle chanson où elle s’en prend vigoureusement à son ex-partenaire, Gerard Piqué.

Agence France-Presse

L’enregistrement en janvier de BZRP Music Session #53 a été pour elle « un exutoire », a assuré Shakira lundi soir à la télévision mexicaine lors d’un entretien d’une demi-heure.

« Je suis entrée dans le studio dans un état d’esprit et j’en suis ressortie dans un autre […] c’était un excellent exutoire, nécessaire à ma guérison, à mon processus de rétablissement », a-t-elle expliqué.

« Je crois que je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui sans cette chanson, sans la possibilité de m’exprimer, de réfléchir à la douleur », a ajouté Shakira.

Selon elle, c’est son fils Milan, âgé de 10 ans, qui lui a suggéré d’enregistrer avec le producteur argentin Bizarrap. « Il m’a dit “tu dois faire quelque chose avec Bizarrap, c’est le dieu argentin” », a-t-elle raconté.

Shakira et l’ex-footballeur de 36 ans avaient annoncé en juin leur séparation après plus d’une décennie de vie commune au cours de laquelle ils ont eu deux enfants, Milan et Sasha.

« Beaucoup de gym, mais fais aussi travailler un peu ton cerveau », « Tu as changé une Ferrari pour une Twingo », « Une Rolex pour une Casio », « Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies », « Je t’ai surpassé et c’est pour ça que tu es avec quelqu’un comme toi », égratigne Shakira dans sa chanson qui s’en prend également à la nouvelle partenaire de Gerard Piqué, l’Espagnole Clara Chia, 23 ans.

Il s’agit de la troisième chanson qu’elle consacre à la séparation du couple, après Te felicito et Monotonia.