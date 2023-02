L’autobiographie tant attendue de Barbra Streisand sera publiée en novembre.

La Presse Canadienne

Le livre sera intitulé My Name is Barbra, comme l’un de ses albums lancé en 1965 et un spectacle télévisé.

Les maisons d’édition cherchent depuis des décennies à publier l’autobiographie de la chanteuse de 80 ans, qui parle très peu de sa vie privée.

En entrevue avec l’animateur Jimmy Fallon en 2021, elle avait dit qu’elle avait rédigé plus de 800 pages.