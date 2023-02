Alicia Moffet, Luc Langevin... Vous souhaitez sortir ce week-end ?Voici quelques idées.

La Presse

Une soirée avec Alicia Moffet

L’auteure-compositrice-interprète Alicia Moffet part en tournée au Québec. Elle sera en spectacle le 10 février au Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe, ainsi qu'au Palace de Granby le 11 février. Toutefois, les billets s'envolent vite ! Selon la journaliste Marissa Groguhé, qui écrivait le 3 février, que « le talent vocal d’Alicia Moffet est remarquable, elle et son micro suffisent à donner une très bonne prestation. Mais il était flagrant jeudi que les arrangements (signés Gabriel Thibault et Richard Bynon), la direction musicale et la performance des musiciens qui accompagnaient la chanteuse haussaient grandement le niveau. » Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site d'Alicia Moffet

Retour sur scène pour Luc Langevin

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Luc Langevin est de retour sur scène avec un nouveau spectacle intitulé Vérités.

L'illusionniste Luc Langevin sera sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts les 8 et 9 février. La journaliste Stéphanie Morin écrivait le 17 novembre dernier que, « une fois de plus, l’illusionniste multiplie les tours de force, mais ici avec une dose de poésie qu’on ne lui connaissait pas. » Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site de Luc Langevin

Margaret Atwood en chants au Centre national des Arts d'Ottawa

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE L'autrice canadienne Margaret Atwood

L'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa présente Songs for Murdered Sisters, une composition de Jack Heggie qui s'appuie sur des textes de l'autrice à succès Margaret Atwood (La Servante écarlate, Les Testaments). Le baryton canadien Joshua Hopkins interprète les chants pour l'occasion. Lisez l'article d'Yves Bergeras Consultez le site du Centre national des arts

Le Taverne Tour sur le Plateau Mont-Royal

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Gros Mené

La 6e édition du Taverne Tour prendra d’assaut les locaux du Plateau Mont-Royal, de jeudi à dimanche. Parmi la cinquantaine d'artistes invités, Backxwash, Gros Mené, Julie Doiron, Adam Green, The Sadies et Frankie Rose seront notamment de la fête dans près d’une vingtaine de tavernes, pubs et petites salles de l’avenue Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site du Taverne Tour

Découvrir des marionnettes à Outremont

Un oiseau qui déploie ses grandes ailes. Une créature aux allures de caméléon géant. De drôles de personnages ont pris d’assaut plus d’une trentaine de vitrines de commerces des avenues Van Horne, Bernard et du Parc, dans Outremont. Jusqu’au 5 mars, petits et grands sont invités à découvrir le parcours-exposition Marionnettes en vitrines !, qui présente plus de 70 marionnettes de la compagnie de théâtre Motus. Cette balade divertissante est créée dans le cadre du Festival de Casteliers dont la 18e édition se tiendra du 1er au 5 mars. Consultez l'itinéraire

Fête de la lecture et du livre jeunesse à Longueuil

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La comédienne Gabrielle Fontaine est porte-parole de la Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil.

La 17e édition de la Fête de la lecture et du livre jeunesse se tiendra à la salle Jean-Louis Millette du Théâtre de la ville à Longueuil. Au menu : spectacles gratuits et séances de dédicaces avec des auteurs et autrices jeunesse, dont l'invitée d'honneur Caroline Héroux (série Défense d'entrer !). La comédienne Gabrielle Fontaine est la porte-parole de l'événement. Du vendredi 10 au dimanche 12 février. Consultez le site de La Fête de la lecture et du livre jeunesse

Au cinéma : le retour de Titanic et Close

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le populaire film de James Cameron effectue un retour au cinéma le 9 février. Le film revient sur la traversée inaugurale du célèbre transatlantique, qui a sombré dans les eaux de l'Atlantique Nord le 15 avril 1912. Rose (Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) sont du voyage. « On retiendra surtout la grande maîtrise de James Cameron qui, pendant les trois heures et quart que dure le film, ne perd jamais le spectateur de vue. Les effets - impressionnants il va sans dire - ne jettent ainsi jamais de poudre aux yeux. Et ne sont là que pour faire évoluer le récit. Le souffle de la mise en scène impressionne tout autant...», écrivait le journaliste Marc-André Lussier le 20 décembre 1997. Consultez l’horaire cinéma

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos