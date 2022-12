Google a dévoilé mercredi le palmarès des sujets ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches au cours de l’année 2022. Au Québec, le chanteur Karim Ouellet occupe le 4e rang.

L’artiste retrouvé mort dans son appartement de Québec en janvier a été au cœur de nombreuses recherches sur Google. Une autre personnalité québécoise décédée en fin d’année dernière, le cinéaste Jean-Marc Vallée, apparaît à la 10e position des recherches les plus courantes dans la province. OD Martinique s’est de son côté hissée au 5e rang.

Au Canada, la Reine Elizabeth, Betty White, Bob Saget, Anne Heche, Johnny Depp et Will Smith apparaissent dans le top 10 des recherches les plus populaires. L’ex-présentatrice de CTV, Lisa LaFlamme, figure au 5e rang des sujets d’actualité canadienne ayant fait l’objet du plus de recherches sur Google.

C’est le jeu de lettre Wordle qui coiffe ce palmarès, et ce tant au Canada, qu’au Québec.