Britney Spears s’est épanchée sur ce qu’elle a vécu au cours des 14 dernières années dans des billets publiés dimanche soir, sur Instagram, suggérant que Jennifer Lopez n’aurait jamais été soumise à un tel traitement.

Laila Maalouf La Presse

« J’aimerais voir quelqu’un dire à Jennifer Lopez de s’asseoir huit heures par jour sept jours sur sept… Pas de voiture […] pas de porte pour avoir de l’intimité », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

« Après 14 ans à me faire dire “non” à ce que je voulais… c’est gâché pour moi… mais ce n’était pas le pire… le pire, c’est que ma famille m’a enfermé dans cet endroit pendant quatre mois », a-t-elle ajouté, faisant allusion à son internement dans un établissement psychiatrique.

La chanteuse a poursuivi sa charge en écrivant qu’à un moment donné, on avait « brusquement » changé sa médication pour la « droguer » au lithium. Elle a aussi évoqué dans une autre publication ses difficultés à faire remixer ses grands succès et son animosité envers l’industrie musicale, ajoutant qu’elle a été humiliée et qu’on lui a fait sentir qu’elle ne valait rien.

De 2008 à 2021, toutes les affaires personnelles et financières de la vedette aujourd’hui âgée de 40 ans étaient sous une tutelle exercée principalement par son père, Jamie Spears.