L’animatrice et comédienne Maripier Morin a annoncé jeudi sur Instagram qu’elle doit donner naissance à un premier enfant dans environ deux semaines.

Simon Chabot La Presse

« Dans plus ou moins 2 semaines, je serai maman. Mon chum me dit que je le suis déjà depuis tout près de 9 mois et il n’a pas tout à fait tort, a écrit la femme de 35 ans, qui a aussi affiché une photo de son ventre. L’angoisse et l’inquiétude me font déjà faire de l’insomnie. Mais ce qui prédomine c’est l’énorme gratitude que je ressens d’avoir le privilège ultime de porter la vie. »

Elle a profité de cette annonce pour rendre hommage à sa propre mère. Maripier Morin, qui a quitté le foyer familial à 12 ans, a précisé : « Je suis à même de constater aujourd’hui que j’ai eu une maman plus forte que forte : rigoureuse, travaillante, aimante, sensible créative et présente. »

L’animatrice du balado Grains d’espoir, que l’on pourra voir plus tard cette année en vedette dans le film Arlette, a confié au magazine 7 jours avoir eu une très belle grossesse. « Je suis chanceuse, car tout se passe super bien, a-t-elle dit au magazine. J’ai un chum merveilleux (le comédien Jean-Philippe Perras), ma famille est super présente, et la famille de mon chum aussi. Depuis le mois de janvier, nous sommes installés dans une maison qui nous fait du bien. Nous sommes entourés de verdure. Le climat est propice à accueillir cet enfant. »