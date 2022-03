Le vignoble Domaine Dumont Chapelle St-Agnès, décor du vidéoclip Easy on Me d’Adele, réalisé par Xavier Dolan, a été vendu. Le prix affiché était de 5,5 millions.

La Presse

Acheté en décembre 2020 par les conjoints Benoît Dumont et Louise Laporte, le vaste domaine de 173 acres était de nouveau à vendre. Située à Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, la propriété compte six bâtiments, dont un château et une chapelle.

C’est là que la chanteuse Adele a choisi de tourner le vidéoclip pour la pièce Easy on Me, tirée de son album 30, paru en novembre dernier. Le cinéaste Xavier Dolan collaborait pour la seconde fois avec la musicienne pour un clip, après le tournage de Hello en 2015. Le vidéoclip d’Easy on Me a été visionné plus de 225 millions de fois depuis sa parution à la mi-octobre.

La propriété des Cantons-de-l’Est, qui a beaucoup attiré l’attention après le passage de la vedette britannique, a été construite en 1846 et a été maintes fois rénovée depuis. Le site possède plus de 7000 vignes et pourrait accueillir une érablière.