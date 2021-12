Changement de tradition au magazine Time. La publication passera cette année par son canal sur YouTube pour faire l’annonce de la Personnalité de l’année 2021.

André Duchesne La Presse

L’annonce doit être faite le lundi 13 décembre à 7 h 30, heure normale de l’Est, sur la chaîne YouTube de Time Magazine.

La publication rompt avec la tradition d’en faire l’annonce sur le réseau NBC, lit-on dans un article publié ce matin sur le site du magazine The Hollywood Reporter.

Pendant longtemps, la Personnalité de l’année était annoncée durant la diffusion de l’émission matinale Today Show. L’an dernier, le nom de la ou plutôt des Personnalités de l’année, Joe Biden et Kamala Harris, avait été annoncé au cours d’une émission spéciale diffusée aux grandes heures d’écoute.

Ce changement de cap pour Time Magazine survient en même temps que la création de nouvelles sous-catégories, à savoir, Artiste, Athlète et Héros de l’année. On sait déjà que l’autrice-compositrice-interprète et comédienne Olivia Rodrigo et la gymnaste Simone Biles recevront les prix d’Artiste et Athlète de l’année. Le prix Héros de l’année sera révélé lors de la spéciale de lundi.