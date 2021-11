Célébrités

Poursuivi pour trafic de drogue

Le rappeur américain Fetty Wap remis en liberté

(New York) Le rappeur américain Fetty Wap, arrêté et poursuivi depuis fin octobre à New York pour trafic de drogue, a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé vendredi la justice américaine.