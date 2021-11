(Los Angeles) Paul Rudd a été couronné l'homme le plus sexy du monde par le magazine People.

La Presse

Paul Rudd, est connu notamment pour son rôle de Scott Lang dans la série Ant-Man, et de Mike, l'amoureux de Phoebe dans la série Friends. Il a aussi joué dans les films de Judd Apatow Knocked Up et This is 40.

Dans une entrevue qui sera publiée dans le magazine People, vendredi, l'acteur a déclaré à la blague qu'il était surpris de recevoir cet honneur et qu'il souhaite être invité à des soupers avec d'autres élus sexy, tels que George Clooney, Brad Pitt et Michael B. Jordan.

La magazine People a sacré par le passé les acteurs Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba et Channing Tatum. Le chanteur John Legend et le joueur de soccer David Beckham ont également eu droit à cet honneur.

Avec Associated Press