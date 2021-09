Célébrités

L’acteur Michael K. Williams est mort d’une « surdose accidentelle »

(New York) L’acteur américain Michael K. Williams, Omar dans la série culte The Wire, qui avait été retrouvé mort chez lui à New York le 6 septembre, est mort d’une surdose « accidentelle » de fentanyl, d’héroïne, et de cocaïne, ont annoncé vendredi les services médicaux new-yorkais.