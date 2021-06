Célébrités

Relation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

Les spéculations enflamment la toile

(Los Angeles) « Bennifer », le retour ? Les spéculations sur un retour de flamme, 17 ans plus tard, entre Jennifer Lopez et Ben Affleck font les choux gras des publications people aux États-Unis et ailleurs, pour le plus grand plaisir de leurs fans et même de stars d’Hollywood qui rivalisent d’humour sur le sujet.