(Los Angeles) « Bennifer », le retour ? Les spéculations sur un retour de flamme, 17 ans plus tard, entre Jennifer Lopez et Ben Affleck font les choux gras des publications people aux États-Unis et ailleurs, pour le plus grand plaisir de leurs fans et même de stars d’Hollywood qui rivalisent d’humour sur le sujet.

Agence France-Presse

L’actrice et chanteuse de 51 ans vient de rompre ses fiançailles avec l’ancien joueur professionnel de baseball Alex Rodriguez ; l’acteur et réalisateur de 48 ans serait célibataire depuis quelque temps.

Des photos de « Bennifer » – contraction de Ben et Jennifer, le surnom donné à leur couple très en vue de 2002 à 2004 – ont circulé, montrant les deux ex-fiancés dans une voiture dans l’État du Montana et provoquant une frénésie de commentaires sur les réseaux sociaux.

Rien ne permet de dire qu’ils aient décidé de redonner une chance à leur ancienne romance, mais les magazines spécialisés en célébrités pullulent de « sources » laissant entendre, avec les précautions d’usage, qu’ils seraient peut-être passés à « quelque chose de plus ».

« Je suis plus enthousiaste à ce sujet que je n’aimerais l’avouer », a dit l’actrice et humoriste Kathy Griffin à ses plus de deux millions d’abonnés sur Twitter.

Interrogé mardi sur le sujet par la chaîne NBC, l’acteur Matt Damon, ami de jeunesse de Ben Affleck, a d’abord botté en touche, affirmant qu’il n’y avait « pas assez d’alcool au monde pour (lui) faire dire quelque chose là-dessus ».

Avant d’enchaîner en déclarant qu’une possible nouvelle relation entre les deux stars, « ce serait génial ». « J’espère que c’est vrai », a-t-il lancé.

Des internautes n’ont pas manqué de partager leur impression de déjà-vu, d’autant qu’un autre évènement contemporain de cette époque doit se répéter bientôt : l’invasion de milliards de cigales qui passent 17 ans sous terre avant d’émerger dans des États de l’est du pays.

« Les cigales sont là, Bennifer est de retour, tout ce qui manque c’est une chanson de l’été de Usher et je serai prêt pour toi 2004 ! », a tweeté Adam Harris, qui écrit pour le magazine The Atlantic.

L’actrice Bette Midler, elle, a décidé de commenter la rumeur avec son humour effronté habituel.

« Ben Affleck et Jennifer Lopez pourraient être de nouveau ensemble ? C’est super, mais j’espérais que si on pouvait ramener quelque chose du début des années 2000, ce serait les muscles de mon plancher pelvien », a-t-elle tweeté.