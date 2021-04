Les talents de Xavier Dolan et Julia Roberts sont réunis dans une publicité de la marque luxueuse de montres Chopard.

Émilie Côté

La Presse

C’est la première fois que Xavier Dolan signe la réalisation d’une publicité.

Au son de la chanson Upside Down de Paloma Faith, Julia Roberts danse avec joie de vivre devant la caméra de Dolan, alors qu’elle porte fièrement au poignet le plus récent modèle de la célèbre montre suisse Happy Diamonds.

On sent une grande complicité entre le réalisateur et la star. Julia Roberts danse, rigole et fait des clins d’œil à la caméra.

Sur Instagram, Xavier Dolan a précisé que le tournage avait eu lieu il y a un an. « Travailler avec Julia Roberts a été magique », a-t-il écrit.

Le réalisateur québécois souligne qu’il admire l’actrice depuis Erin Brockovich et il confie même que son interprétation dans le film sorti en 2000 a inspiré le personnage de Diane dans Mommy.