L’imprévisible tribunal populaire des réseaux sociaux

Une dénonciation pour inconduites sexuelles, une carrière qui s’écroule et, moins de six mois plus tard, une réhabilitation. Dans la foulée de l’annonce du retour prochain de Maripier Morin dans l’émission La faille, un constat s’impose : tout peut aller très vite sur les réseaux sociaux. Or, la forme de justice populaire qui s’y répand souvent par vagues reste imprévisible. Et ressemble à certains égards à un concours de popularité.