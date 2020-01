C’est donc officiellement fini pour le couple gagnant d’Occupation double. Dans une courte « story » publiée lundi soir sur son compte Instagram, Math Robi a fait le point sur la situation, à la suite de la publication de Trudy, dimanche, où cette dernière annonçait la fin de son couple en ajoutant que « tout finit par se savoir » à Montréal.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

« Comme vous l’avez probablement su, Trudy et moi on s’est séparé. Je suis vraiment désolé de la situation, Trudy c’est une femme incroyable qui mérite la lune, rien de moins et je n’ai pas su être à la hauteur. Je m’excuse vraiment Trudy », a-t-il dit, étendant également ses excuses à tous ceux qui ont été affectés par la situation.

Affirmant qu’il « tirerait des leçons » de cette « période difficile », il a ajouté qu’il ne ferait plus aucun commentaire à cet égard.

> Consultez la page de Math Robi : https://www.instagram.com/matrobby/