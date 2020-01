Mathieu et Trudy, les gagnants d’Occupation double

Trudy et Math d’OD… ça semble fini

Est-ce que le couple gagnant d’Occupation double s’est défait ? C’est ce qu’on déduit du statut publié par Trudy sur son compte Instagram, dimanche.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Soulignant qu’il était pour elle important d’être « honnête et transparente », elle ajoute : « Je croyais réellement en mon couple. Malheureusement, je réalise aujourd’hui que j’ai peut-être été naïve […] faut croire que Montréal c’est plus petit qu’on le pense et que tout finit par se savoir. »

Elle conclut par « I’ll just go solo ». Un statut qui lui a valu des milliers de commentaires d’encouragement et de réconfort.

Math aurait-il trahi sa confiance ? Une histoire à suivre…