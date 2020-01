Lady Gaga a révélé souffrir du syndrome de stress post-traumatique causé par des viols subis quand elle avait 19 ans.

La chanteuse a confié à Oprah Winfrey que cela se manifestait par des douleurs intenses ressenties dans tout son corps.

Dans le documentaire Five Foot Two, sorti en 2017, Lady Gaga avait raconté souffrir de fibromyalgie. Or, on ignorait avant l’entrevue du week-end avec Oprah que ces douleurs étaient en fait liées aux agressions commises par un membre de son entourage au début de sa carrière.

La vedette a aussi raconté qu’une thérapie l’avait aidée à gérer ce traumatisme. Et elle a rappelé à la foule de 15 000 personnes réunies à Fort Lauderdale – pour le lancement de la tournée Oprah’s 2020 Vision – l’importance de soigner sa santé mentale.