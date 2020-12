Depuis le début du Grand Confinement en mars, les réseaux sociaux grouillent d’activité, et les comptes des célébrités ne sont pas en reste. Sélection de huit moments mémorables… pour les bonnes comme pour les mauvaises raisons.

Simon Chabot

La Presse

Madonna dans son bain

La chanteuse Madonna a peut-être une fois de plus volé la vedette au printemps avec cette vidéo pour le moins surprenante publiée sur son compte Instagram. On se demande un peu ce qui l’a poussée à se lancer dans son long monologue sur la COVID-19, ce « grand égalisateur »…

> Consultez le compte Instagram de Madonna

La reprise d’Imagine lancée par Gal Gadot

Au sixième jour de son isolement, l’actrice Gal Gadot a voulu faire partager un peu d’amour et d’espoir avec les abonnés de son compte Instagram. Le résultat n’a pas été celui qu’elle avait escompté…

> Consultez le compte Instagram de Gal Gadot

David Guetta et George Floyd

« C’est ce qui s’appelle faire un gros flop », a écrit le Paris Match. Le DJ français David Guetta a voulu rendre hommage à George Floyd en remixant le célèbre discours I Have a Dream de Martin Luther King pour un évènement caritatif diffusé sur le web à la fin de mai. La réplique a été cinglante sur les réseaux sociaux. « Nous l’avons trouvée, a-t-on pu lire sur Twitter. La manière la plus blanche de réagir au racisme. »

> (Re)voyez la performance David Guetta

La Fée des dents d’Arnaud Soly

Le confinement a beaucoup inspiré l’humoriste Arnaud Soly, qui a publié de nombreux clips sur sa page Facebook. Parmi ses favoris, celui consacré à la Fée des dents, après que le premier ministre François Legault eut affirmé en point de presse qu’elle était immunisée contre la COVID-19.

> Consultez la page Facebook d’Arnaud Soly

Mathieu Dufour et son Show-rona virus

L’humoriste Mathieu Dufour (ou Math Duff pour les intimes) a réussi à attirer beaucoup de vedettes pour son Show-rona virus, un rendez-vous quotidien en direct sur son compte Instagram dans les premiers mois de la pandémie. Il s’est ainsi amusé avec Véronique Cloutier, Horacio Arruda, Laurent Duvernay-Tardif, Julie Snyder, Valérie Plante… et le couple formé par Jean-François Breau et Marie-Eve Janvier.

> Consultez le compte Instagram de Mathieu Dufour

Les prouesses de Damien Robitaille

Le chanteur Damien Robitaille s’est lancé dans une aventure qui a pris une ampleur insoupçonnée avec ses chansons du jour. À la voix, au piano, aux chœurs et partout ailleurs, l’artiste franco-ontarien s’est transformé en véritable homme-orchestre depuis le printemps. Sa 137e chanson, la reprise de Pump Up the Jam, avec une apparition surprise de sa chienne Suki, a même connu un succès planétaire et compte à ce jour plus de 5 millions de vues ! Qui dit mieux ?

> Consultez la page Facebook de Damien Robitaille

Un café et une chanson avec Florence K

La chanteuse Florence K a aussi été très généreuse de ses performances avec plus de 70 chansons-café depuis le printemps. Des reprises, des chansons à elle, le tout chanté tout doucement sur son balcon au réveil.

> Consultez la page Facebook de Florence K

Le baume au cœur de Steve Martin

Pas de discours confus, pas de leçon de morale, juste de la musique. L’acteur Steve Martin est aussi un joueur de banjo reconnu, qui a remporté plusieurs prix Grammy. Ses petites séances de bluegrass sur Twitter, baptisées Banjo balm et Banjo calm, ont permis de le constater une fois de plus à la fin mars.

> Consultez le compte Twitter de Steve Martin