(Portland) Questlove, fondateur et batteur du groupe The Roots, que l’on peut voir à l’émission de fin de soirée The Tonight Show, se lance dans la quête de retrouver la femme qui lui a offert sa première table tournante et ses premiers disques vinyle à l’âge de 5 ans.

De son vrai nom Ahmir Thompson, le musicien a publié un message sur les réseaux sociaux racontant comment il voyageait avec ses parents, aussi musiciens, lorsqu’il a fait la rencontre d’une femme dont il se souvient du prénom « Ellie », en 1976, à Portland, dans le Maine.

« Étant le gamin irrésistible que j’étais, j’ai convaincu une femme appelée Ellie de m’acheter un système de son et une collection de disques », a-t-il écrit sur Facebook et Instagram.

Ellie aurait alors rédigé la liste de demandes de l’enfant sur une serviette de papier : Bad Blood, de Neil Sedaka, Dance With Me, de Rufus et les Jackson 5.

« Je savais que de parler aux étrangers était interdit, mais mon instinct a été profitable », a-t-il raconté.

Ses parents étaient évidemment en colère d’apprendre qu’il avait discuté avec une inconnue lorsqu’Ellie est revenue, le lendemain, avec les cadeaux.

Questlove se souvient que sa nouvelle amie avait pris sa défense en disant à ses parents : « Ne le punissez pas à cause de moi ! Il est si mignon, bien sûr que je voulais l’aider à démarrer sa collection de disques ! »