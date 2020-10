Après s’être retirée de la vie publique en raison d’agissements répréhensibles dénoncés par la chanteuse Safia Nolin, Maripier Morin a donné de ses nouvelles à ses abonnés Instagram ce lundi.

La Presse

Rappelons qu’en juillet dernier, l’animatrice et productrice déchue a présenté ses excuses à la suite d’une dénonciation de Safia Nolin, qui l’accusait notamment, sur Instagram, de l’avoir harcelée et mordue lors d’une soirée dans un bar il y a deux ans.

Maripier Morin avait avoué qu’elle avait eu un comportement répréhensible envers la chanteuse et avait admis, par le fait même, être à l’origine d’une situation d’abus et d’excès.

Mettant fin à deux mois et demi d’absence des réseaux sociaux, Maripier Morin a affirmé ce lundi qu’elle avait consacré cette période à une prise de conscience « nécessaire », avec l’aide de professionnels. « Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain. Pour y arriver, j’apprends à mieux gérer ma personnalité excessive qui s’exprime dans toutes les sphères de ma vie », écrit-elle dans son billet.

L’animatrice admet que ses habitudes de vie ne reflètent pas la personne qu’elle veut être et dit regretter profondément avoir « déçu des gens ». Elle évoque la reprise graduelle de ses activités, mais pas avant d’avoir terminé ses prises de conscience.