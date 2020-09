Scandale des universités: l’actrice Lori Loughlin condamnée à 2 mois de prison

(New York) « Je comprends que j’ai contribué à exacerber les inégalités » et « je ferai tout pour me racheter » : l’actrice américaine Lori Loughlin a fait son mea culpa vendredi après avoir écopé de deux mois de prison pour avoir fait partie de riches parents ayant payé pour garantir l’entrée de leurs enfants dans de prestigieuses universités.