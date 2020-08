Jay-Z, 22 fois lauréat d’un Grammy et magnat du divertissement, est né et a grandi à Brooklyn.

(New York) La société de divertissement Roc Nation de Jay-Z s’associe à l’Université Long Island de Brooklyn pour lancer la Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment.

Mesfin Fekadu

Associated Press

La nouvelle école commencera à inscrire des étudiants pour le semestre d’automne 2021 et 25 % des étudiants de première année recevront des bourses Roc Nation Hope. Les boursiers obtiendront leur diplôme sans avoir accumulé de dette.

Jay-Z, 22 fois lauréat d’un Grammy et magnat du divertissement, est né et a grandi à Brooklyn. Il a lancé Roc Nation en 2008 et la société a travaillé avec plusieurs vedettes comme Rihanna, Alicia Keys, DJ Khaled, J. Cole et Shakira.

Roc Nation Sports a été fondée en 2013 et a collaboré avec de nombreux athlètes ainsi que la NBA, la MLB et la NFL, coproduisant même l’émission de mi-temps nommée aux Emmy cette année avec Shakira et Jennifer Lopez.

La PDG de Roc Nation, Desiree Perez, a qualifié mardi le nouveau partenariat de « véritable investissement dans notre communauté et les jeunes de Brooklyn, de New York et au-delà ».

La Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment offrira des diplômes de premier cycle en musique, technologie musicale, entrepreneuriat et production, et gestion du sport.

En plus d’apprendre des professeurs, les étudiants discuteront également avec des artistes et des conférenciers invités et acquerront une expérience pratique grâce à des stages.

L’école offrira également des ressources aux élèves du secondaire et aux plus jeunes : à partir du printemps 2021, l’école lancera des camps résidentiels d’été pour les lycéens et des programmes du samedi pour les élèves de 10 à 18 ans axés sur la musique et la gestion du sport. Ces programmes commenceront au printemps 2021 et des bourses seront disponibles pour les étudiants en fonction des besoins.