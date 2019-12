Henry Cavill dans The Witcher

Il y a des acteurs qui entrent dans leur personnage lorsqu’ils portent enfin leurs chaussures. Henry Cavill, qui joue un chasseur de monstres dans la série The Witcher, a besoin de plus que ça : il a rapporté son costume à la maison, a dormi et a cuisiné son petit déjeuner avec…

Alexandre Vigneault

La Presse

Il a confié à NME qu’il n’avait pas gardé que le costume de cuir clouté, mais aussi sa perruque.

La productrice Lauren Schmidt Hissrich a dit que l’acteur était totalement investi dans son rôle.

« Il voulait entre autres que son armure ait l’air d’avoir été portée pendant des années », a-t-elle expliqué en entrevue. The Witcher sera offert sur Netflix à compter du 20 décembre.