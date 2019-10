« Oui, c’était moi au match des Cowboys avec George W. Bush ce week-end. Voici toute l’histoire », a tweeté l’humoriste américaine Ellen DeGeneres en publiant un extrait de son talk-show d’hier.

La Presse

L’humoriste raconte que sa compagne Portia de Rossi et elle ont été invitées à voir le match des Cowboys (contre les Packers) par Charlotte Jones, fille du propriétaire de l’équipe, Jerry Jones. George W. Bush se trouvait dans leur loge, ce qu’elle s’est fait reprocher par des fans furieux (qui ont vu l’image des deux sur grand écran).

« Pourquoi une libérale gaie de Hollywood est assise à côté d’un président conservateur républicain ? » s’est-elle fait demander.

« Oui, je suis amie avec George Bush, a-t-elle plaidé. En fait, je suis amie avec beaucoup de gens qui ne partagent pas mes croyances. On est tous différents et je pense qu’on a oublié que c’est OK. ».

La vidéo a été vue 7 millions de fois sur sa chaîne EllenTube. - Jean Siag