 La justice reconnaît un quadragénaire comme le fils naturel de Julio Iglesias 

Le juge « a accepté la demande d'un Valencien de 43 ans, J. S. S. et déclaré qu'il est fils biologique du chanteur Julio Iglesias », a annoncé dans un communiqué le tribunal de première instance de Valence, en précisant que cette décision pouvait faire l'objet d'un appel.

Maria Edite Santos et son fils Javier Sanchez-Santos

Le crooner latino le plus célèbre au monde a toujours refusé de se prêter à un test ADN et ne s'est pas présenté au procès. Son avocat, Me Fernando Falomir, avait fait valoir que l'affaire avait déjà été jugée et le demandeur débouté.

Le nouveau procès avait été organisé après un épisode rocambolesque dans cette affaire très médiatisée : un détective s'était approché d'un des fils du chanteur, Julio Iglesias Junior, « qui faisait du surf » à Miami aux États-Unis et avait emporté une bouteille d'eau qu'il avait tenue en mains pour effectuer un prélèvement ADN.

Me Osuna avait ensuite assuré que les analyses avaient permis de conclure que Julio Iglesias Jr et Javier Sanchez Santos étaient frères, estimant que ce fait nouveau permettait la tenue d'un autre procès.

Le tribunal a toutefois rejeté cette preuve et estimé le rapport d'analyse d'ADN « dépourvu de pertinence et de valeur juridique ».

« Ressemblance physique évidente »

Mais même sans cela, le juge a finalement conclu que le père biologique de Javier Sanchez Santos n'est pas celui « qui figure sur la déclaration de naissance », « et que (Julio Iglesias) l'est ».