Les risques d'être porte-parole

Après le tollé soulevé à la suite de son passage au festival Metro Metro, au cours duquel elle a rejoint le chanteur Enima sur scène, la comédienne Ludivine Reding a mis fin à sa collaboration avec le Réseau Enfants-Retour. Elle était la porte-parole du programme AIMER, qui vise à lutter contre l'exploitation sexuelle des jeunes. Or, Enima a notamment été accusé devant la cour criminelle ontarienne d'infractions liées au proxénétisme et à la traite de personnes, mais les accusations ont été retirées en 2018.

Elle est d'ailleurs persuadée que le public cible de l'organisation, c'est-à-dire les jeunes, juge l'actrice de Fugueuse moins sévèrement que les adultes peuvent le faire.

« Je ne pense pas que ça aurait nui à la réputation de l'organisme. Au contraire, c'était une occasion de reparler de cette problématique et de l'organisation. »

Caroline Couillard croit qu'il s'agit d'une « erreur de jeunesse » faite dans le feu de l'action « avec la musique et le fun qui règne ». « On s'entend que tout ça se passe rapidement ! », avance-t-elle.

« Mais ça fait partie de la job d'ambassadeur de toujours penser que tu es le visage public de cette marque ou de cette organisation, poursuit-elle. Sa réputation repose en partie sur tes épaules. »

L'experte en relations publiques ajoute que ce sont les organisateurs qui ont invité le rappeur et que Ludivine Reding n'a pas dit qu'elle approuvait les gestes de l'artiste ou les paroles de ses chansons. « Elle n'a rien fait de criminel ! Il faut relativiser. »

« Le fit parfait »

Sans commenter le cas précis de Ludivine Reding, la présidente de l'agence de relations publiques Massy Forget Langlois, Mylène Forget, explique qu'il y a toujours un « risque de dérapage » pour une marque ou un organisme lorsqu'ils s'associent à une personnalité.

Pour minimiser les risques, elle croit que les marques doivent s'assurer d'une « cohérence entre les valeurs et l'image de la personnalité » et les leurs. Plus les valeurs sont les mêmes, plus il y a de chances que la collaboration dure longtemps. Elle donne comme exemple l'association entre Marina Orsini et Tel-jeunes.