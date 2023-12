Dans quelques semaines sera dévoilée son œuvre sérigraphique sur verre Cascade de couleurs qui recouvrira la façade de l’édifice du Y des femmes, au sein du projet immobilier Esplanade Cartier.

Inspirée d’une de ses peintures, l’œuvre numérique imprimée sur verre a été créée lors d’une résidence au Centre Sagamie d’Alma. Elle a ensuite été traitée par les cabinets d’architectes NÓS et DMA.

« Cascade de couleurs aura l’apparence d’une tapisserie numérique transformant l’enveloppe de l’édifice en une toile artistique, dit-elle. De loin, elle ressemblera à un hybride entre un tissage et des codes-barres, reflétant une fusion de la technologie et de l’artisanat. »

IMAGE FOURNIE PAR L’ARTISTE Projet Cascade de couleurs

L’œuvre est faite de bandes de fils sérigraphiées. « Ces lignes symbolisent les connexions. On les rencontre dans ce qu’on consomme. Les codes-barres, les tableaux de données, les fils des tissus. Ce sont les lignes qui nous relient à travers les générations et illustrent comment nous construisons sur le passé et nous dirigeons vers l’avenir. »