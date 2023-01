L’artiste multidisciplinaire Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la 60e exposition internationale d’art lors de la prochaine Biennale de Venise en 2024. La nouvelle a été annoncée ce jeudi par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC).

L’artiste née à Hamilton – d’origine tanzanienne – est bien connue pour ses installations, vidéos, sculptures et performances. Elle avait remporté le prix Sobey pour les arts en 2018.

Kapwani Kawanga a été choisie par un groupe d’experts en art canadien contemporain, parmi lesquels Daisy Desrosiers, directrice et conservatrice de la Gund Gallery, au Kenyon College ; Heather Igliorte, titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia ; ou encore Adeline Vlas, directrice des affaires muséales, The Power Plant Contemporary Art Gallery.

Les coprésidents du comité de sélection des artistes, Michelle LaVallee, directrice, département Voies autochtones et décolonisation du MBAC, et Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives en conservation, ont salué « l’approche interdisciplinaire de Kiwanga en matière de création artistique ». « Le traitement de l’espace pour Kiwanga est un geste artistique », ont-ils écrit dans un communiqué.

Quelques œuvres de Kapwani Kiwanga PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA GALERIE TANJA WAGNER pink-blue [rose-bleu], 2017

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA GALERIE TANJA WAGNER Off-Grid, 2022

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA GALERIE TANJA WAGNER The sum and its parts, 2017

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA GALERIE TANJA WAGNER Museum of the blind, 2014







La commissaire du Pavillon du Canada Gaëtane Verna, directrice générale du Wexner Center for the Arts, s’est réjouie, par voie de communiqué, de voir que « Kapwani Kiwanga fouille dans les archives du monde et effectue des recherches approfondies, qui sont élégamment intégrées à ses œuvres d’art. Elle s’intéresse également au rôle de l’art comme catalyseur pour révéler et traiter les récits sociopolitiques marginalisés divergents et souvent muselés qui font partie de nos histoires partagées. »

En 2022, le Pavillon du Canada, situé dans les Giardini à Venise, avait présenté les œuvres de Stan Douglas.