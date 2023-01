Même si l’année 2023 sera marquée par les célébrations du centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle, les musées du Québec et d’Ottawa présenteront également des expositions pour lesquelles un regard plus inclusif, envers les femmes et la diversité sociale, sera mis de l’avant.

Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

PHOTO DENIS FARLEY, FOURNIE PAR LE MBAM Récipient, série Exotic Birds, 1988, Toots Zynsky (née en 1951). Collection MBAM.

Le MBAM entame la nouvelle année le 18 février, avec Parall(elles) – une autre histoire du design, une expo sur la contribution des femmes dans le domaine du design, avec 250 artefacts de 1850 à nos jours. Des créatrices qui ont été, la plupart du temps, dans l’ombre d’artistes masculins. Puis, dès le 23 mars, il célébrera l’artiste indienne Nalini Malani, une peintre et vidéaste féministe, avec son installation Can You Hear Me ? [M’entends-tu ?], une œuvre diffusant 88 animations graphiques, et sa série performative City of Desires. Une vidéo de Nalini Malani sera aussi projetée sur la façade du pavillon Michal et Renata Hornstein, de la tombée du jour à 23 h, dès le 25 février.

Musée d’art de Joliette (MAJ)

Le MAJ commencera l’année avec Contextes d’existence, conçue par la commissaire italienne Irene Campolmi, à l’affiche du 11 février au 14 mai, avant d’être déployée au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, du 24 juin au 5 novembre. Une expo avec des œuvres importantes de Riopelle et d’autres artistes contemporains (dont la Libanaise Dala Nasser et la Danoise d’origine sud-coréenne Jane Jin Kaisen) autour du thème de la mobilité dans le travail des artistes. En parallèle, le musée proposera d’ailleurs l’expo L’atelier comme création. Histoires des ateliers d’artistes au Québec. Et deux solos, un du chercheur-bricoleur de Rawdon Moe Piuze, du 11 février au 30 avril, et l’autre du peintre abstrait canadien David Sorensen, du 15 janvier au 2 avril.

Musée des beaux-arts du Canada (MBAC)

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC Moi-même, 1933, Paraskeva Clark, huile sur toile, 101,6 cm x 76,7 cm. Collection MBAC. © Succession Paraskeva Clark.

Le MBAC amorcera sa nouvelle saison le 10 février avec Amor et Mors, un regard sur la démarche de Paul P., un artiste torontois de 45 ans qui crée tableaux, sculptures, gravures et dessins en s’inspirant notamment du néoclassicisme du XVIIIe siècle. L’expo comprendra des portraits de jeunes hommes reprenant les codes de la photographie érotique antérieure aux années sida. Suivra, le 3 mars, Sans invitation : les artistes canadiennes de la modernité, un hommage à une génération de femmes peintres, photographes ou encore sculptrices du siècle passé, qui ont ouvert de nouveaux horizons aux femmes artistes du pays. Avec 200 œuvres d’art, émanant notamment d’artistes autochtones et allochtones.

Musée McCord Stewart (MMCS)

PHOTO KIM SOON TAM, FOURNIE PAR LE MUSÉE Arbre à souhaits, 2021, Karen Tam

Le MMCS démarrera l’année avec les fruits de la résidence artistique de Karen Tam, Avaler les montagnes, présentés du 17 février au 13 août. L’artiste y poursuit, à partir des collections du musée, sa réflexion sur les récits construits au Québec autour de la diaspora chinoise. Puis, du 31 mars au 10 septembre, le musée proposera Hochelaga – Montréal en mutation, un portrait photographique et poétique de Joannie Lafrenière, qui réside depuis longtemps dans Hochelaga.

Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS)

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAS Oxen Winter, Frederick Simpson Coburn, huile sur toile, 40 cm x 50,5 cm. Collection MBAS.

Il y a deux nouvelles expos au programme, du 2 février au 23 avril, au MBAS. D’abord, année Riopelle oblige, Jean Paul Riopelle/Bonnie Baxter. Apprivoiser la bête, un déploiement sur la collaboration du maître avec Bonnie Baxter, sa graveuse attitrée de 1985 à 1994. En parallèle, Dans l’atelier de Frederick Simpson Coburn explorera les périodes de la carrière du peintre des Cantons-de-l’Est mort en 1960.

Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

PHOTO DENIS LEGENDRE, FOURNIE PAR LE MNBAQ Adolphe, Auguste, Eugène et Alphonse Hamel, neveux de l’artiste, 1847, Théophile Hamel. Huile sur toile, 68,3 cm x 84,2 cm. Collection MNBAQ.

Le MNBAQ poursuit, jusqu’au 23 avril, avec Théâtres de l’intime son survol de l’artiste montréalais Evergon. Sa programmation 2023 commencera en fait le 20 avril avec Nous, « une réflexion sur soi, sur l’autre, sur nous ». Un miroir reflétant notre société. Avec Marie-Claude Pratte, John Heward, Raphaëlle de Groot, Françoise Sullivan, Manuel Mathieu, Manasee Maniapik, Regilee Piungituq, Eddy Firmin, Alfred Pellan ou encore Théophile Hamel. À noter qu’en juin, le musée présentera la première expo au Canada consacrée au designer britannique Alexander McQueen, une initiative du Los Angeles County Museum of Art.

Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Nelson Henricks au MAC temporaire

Pas de nouvelle expo du MAC dans ses locaux temporaires de Place Ville Marie. Les deux nouvelles œuvres de Nelson Henricks et les Screen Tests d’Andy Warhol occupent les lieux jusqu’au 10 avril. Une visite en compagnie de l’artiste et du commissaire Mark Lanctôt aura lieu le 18 janvier, à 17 h 30.