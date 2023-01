Is Failure an Alterity Too ?, de la série Stills from Non-Existent Performances, 2022, Chloë Lum et Yannick Desranleau, impression au jet d’encre sur polyester, acier peint, caoutchouc uréthane, 226 x 228 x 45 cm. Interprète : Maxine Segalowitz.

Et c’est reparti pour une nouvelle saison d’expositions dans les galeries d’art du Québec ! Nous en avons sélectionné quelques-unes dont les sujets nous feront voyager dans l’espace et dans le temps, avec des univers variés et très contemporains. Ça promet.

Centenaire de la naissance de Riopelle oblige, son galeriste Simon Blais présentera, du 18 janvier au 25 février, des estampes de l’artiste datant de 1967 à 1990, mais aussi des techniques mixtes et d’autres œuvres des années 1960 à 1980. Suivra, du 1er mars au 15 avril, Cette lueur dans laquelle je m’épanche, un solo de la peintre et dessinatrice Isabelle Guimond.

PHOTO FOURNIE PAR SIMON BLAIS La chasse aux oies III, 1981, Jean Paul Riopelle, lithographie sur papier

Laroche Joncas propose, du 11 janvier au 11 février, Teatros de Habana, du Belge Bert Danckaert. Une série de photographies captées entre 2018 et 2022 à Cuba. Occurrence exposera Marisa Portolese, du 20 janvier au 11 mars. Une expo sur Goose Village, un quartier du sud-ouest de Montréal démoli en 1964.

PHOTO BERT DANCKAERT, FOURNIE PAR LAROCHE JONCAS Cine El Mégano, Bert Danckaert

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE OCCURRENCE Dad on Forfar Street 2020, Goose Village, Marisa Portolese 1 /2



La galerie Cache proposera Marcher des yeux, des œuvres sur papier d’Étienne Zack, du 12 janvier au 5 février, puis le corpus Le monde réel ne peut satisfaire les aspirations de l’esprit, du Mexicain Gerardo Klint Montiel, du 16 février au 2 mars.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Double entente, 2020, Étienne Zack, encre et transfert au gel sur papier Xuan, 145 x 70 cm

Bradley Ertaskiran présente quatre solos d’ici avril. La Torontoise Julia Dault et le New-Yorkais Dante Cannatella exposent du 19 janvier au 25 février, puis le Québécois Nicolas Grenier sera de retour rue Saint-Antoine en même temps que l’Américaine d’origine soudanaise Azza El Siddique, du 9 mars au 15 avril.

La galerie de Pierre-François Ouellette exposera, du 21 janvier au 4 mars, des œuvres récentes d’Adad Hannah, puis, du 15 au 30 mars, Art Matters, l’exposition des étudiants de premier cycle de Concordia.

PHOTO ADAD HANNAH, FOURNIE PAR PFOAC Studio Portraits (Young Man in Jean Jacket), 2021, Adad Hannah

McBride Contemporain débute le 12 janvier avec une expo de peintures de Michelle Furlong, dont on a vu le travail chez Clark en 2021. Puis, du 24 février au 8 avril, ce sera le tour d’une exposition de Mathieu Lacroix, qui explore la notion de perspective.

PHOTO FOURNIE PAR MCBRIDE CONTEMPORAIN Sans titre, 2022, Michelle Furlong

Hugues Charbonneau rouvre sa galerie le 7 janvier avec Imaginaires souverains, dont la commissaire est Dominique Fontaine. Puis, du 25 janvier au 4 mars, il présentera la production de Shuvinai Ashoona, de ses débuts dans les années 1990 jusqu’à 2005, et le duo Chloë Lum-Yannick Desranleau, avec des photographies conçues avec des danseurs et artistes de performance.

PHOTO FOURNIE PAR HUGUES CHARBONNEAU Sans titre, 2002-2003, Shuvinai Ashoona, graphite et encre sur papier, 50,8 x 66 cm

Robert Poulin présentera Anges et démons d’Anick Langelier, du 11 février au 4 mars, puis, du 18 mars au 1er avril, Wo que non, des œuvres d’Henriette Valium, mort en 2021. Blouin Division présentera Vases communicants, de Nicolas Baier, du 21 janvier au 4 mars, des œuvres murales et vidéographiques. La galerie Piroir expose actuellement des estampes de l’artiste chilien Roberto Matta (1911-2002), puis ce sera le tour des œuvres de la Montréalaise Renée Gélinas, du 7 février au 11 mars.

PHOTO GUY L’HEUREUX, FOURNIE PAR ROBERT POULIN Cauchemar aux tigres, 2008, Anick Langelier, huile sur toile, 76 x 102 cm

PHOTO NICOLAS BAIER, FOURNIE PAR BLOUIN DIVISION Restitutif, 2022, Nicolas Baier, impression au jet d’encre sur papier chrome, 107 x 173 cm

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE PIROIR Vue de l’exposition Roberto Matta chez Piroir 1 /3





Après l’expo de Dawit L. Petros sur le thème du colonialisme, qui se poursuit jusqu’au 21 janvier, la Galerie de l’UQAM présentera, du 10 février au 1er avril, Eshi uapatika ishkueuatsh tshitassinu/Regards de femmes sur le territoire, qui rassemble les œuvres de trois artistes autochtones de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean : Marie-Andrée Gill, Sophie Kurtness et Soleil Launière.

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE YOUN Tiger vs Bear, 2022, Jeff Nachtigall, acrylique sur toile, 48 x 36 po

B312 présentera, du 19 janvier au 4 mars, Crystal Gazers, des collages numériques de Mathieu Grenier. Puis, du 9 mars au 29 avril, Poids, plumes, un corpus photographique de Sara A. Tremblay né de son quotidien à la campagne. Chez Youn, Jeux de gobelets, de la peintre canadienne Melanie Janisse-Barlow, se poursuit jusqu’au 28 janvier. Puis, après une expo collective (9 février-25 mars), la galerie offrira un solo le 30 mars à Jeff Nachtigall pour son corpus Tiger vs Bear.

PHOTO MAY LING TAN, FOURNIE PAR LA GALERIE 3 Sunset Over Sea Chair, 2019, Clara Cousineau, récamier, lampe sur pied, faux palmier, sable, socle de verre, bois, peinture à l’huile, 76 x 68 x 72 po

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE MOTULSKY-FALARDEAU Reveal, 2022, Rachelle Bussières, impressions lumens en bas relief, 20 x 48 po 1 /2



À Québec, la galerie 3 commence l’année par une expo collective… à Montréal ! Plus précisément le 13 janvier à Projet Casa où évoqueront les fondements de l’identité des artistes tels que Gabrielle Lajoie-Bergeron, Laïla Mestari, Jobena Petonoquot, Clara Cousineau, Jiwan Larouche ou encore Chantal Blackburn. Puis, dans ses espaces de la Vieille-Capitale, elle exposera Élise Provencher le 17 février, puis Julien Boily le 24 mars. Enfin, Rachelle Bussières exposera ses œuvres du 16 mars au 16 avril à la galerie Alexandre Motulsky-Falardeau, qui présentera ensuite le travail de Florence Giroux-Gravel, du 23 avril au 23 mai. Bonnes visites !