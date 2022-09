Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a annoncé jeudi la nomination de Chloé M. Pelletier au poste de conservatrice de l’art européen (avant 1800).

Laila Maalouf La Presse

La spécialiste de l’art européen aura sous sa responsabilité une importante collection de peintures, d’œuvres sur papier et de sculptures datant du Moyen Âge au XVIIIe siècle, qui comprend des œuvres phares de l’art français et italien, un remarquable ensemble d’objets religieux ainsi qu’une prestigieuse collection de peintures de l’âge d’or hollandais et flamand.

Chloé M. Pelletier aura notamment pour mandat d’enrichir cette collection qui compte près de 1100 œuvres. Elle supervisera le programme d’acquisition et concevra en outre des expositions consacrées à l’art européen.

« J’ai hâte de m’ancrer dans ce musée avant-gardiste et dans cette ville qui m’a déjà conquise par son dynamisme et son côté chaleureux », a souligné Chloé M. Pelletier, qui est originaire du Texas et a travaillé au sein d’universités et de grandes institutions muséales aux États-Unis, entre autres à la National Gallery of Art de Washington.

Avant son entrée au MBAM, elle occupait le poste de conservatrice associée au département de peintures et de sculptures européennes de l’Art Institute of Chicago. Elle détient une maîtrise et un doctorat de l’Université de Chicago, où elle s’est penchée sur les études environnementales et l’art des débuts du monde atlantique moderne.